Kostenpflichtiger Inhalt: Studie für NRW : In Mettmann ist das Leben für Senioren am angenehmsten

Ein Rentnerpaar sitzt auf einer Bank. Foto: dpa/Stephan Scheuer

Düsseldorf Im Kreis Mettmann, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und in Münster ist die Lebensqualität für Senioren in NRW am höchsten. Gelsenkirchen sollten ältere Menschen meiden. Auch Düsseldorf schneidet schwach ab.