Start-up aus Düsseldorf : Kraft Heinz übernimmt 85 Prozent von Just Spices

Düsseldorf Das Düsseldorfer Unternehmen will zur „Weltmarke“ werden. Dafür ist jetzt ein starker Partner gefunden worden. Was die Gründer zum Deal sagen.

Was mit einem Kochabend in einer Studenten-WG und den Schwierigkeiten beim Kauf der richtigen Gewürze begann, entwickelt sich für Florian Falk, Ole Strohschnieder und Béla Seebach immer mehr zur Erfolgsgeschichte. In ihr Unternehmen Just Spices ist nun der internationale Lebensmittelkonzern Kraft Heinz eingestiegen. Er übernahm nicht nur 60 Prozent der Anteile aller Investoren, sondern weitere 25 Prozent von den Gründern, die noch 15 Prozent an ihrem Unternehmen halten. Zu Details des Deals äußert sich das Düsseldorfer Unternehmen nicht. Das Ziel jedenfalls: „Wir wollen Just Spices zur globalen Marke führen. Für diese ambitionierten Wachstumspläne haben wir in den letzten Monaten den richtigen Partner gesucht. Dabei haben wir besonders auf drei Dinge Wert gelegt: Gemeinsame Vision, passende Werte sowie Kultur und einen finanzstarken Partner, der es uns ermöglicht, unsere Pläne umzusetzen“, sagt Florian Falk, CEO und Gründer. Mitgründer und COO Béla Seebach ergänzt: „Außerdem haben wir mit Kraft Heinz einen der größten Lebensmittelproduzenten der Welt an unserer Seite, der uns mit seiner starken Vertriebspower und internationalen Expertise auf dem weiteren Wachstumskurs unterstützt. Die strategische Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt nach vorne.” Wie Just Spices mitteilt, sollen die drei Gründer ihr 150 Mitarbeiter starkes Team weiterhin als eigenständiges Unternehmen führen.