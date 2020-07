Ratingen : Ratinger räumen am Grünen See auf

Ratinger räumen am Grünen See auf

Die Premiere der Clean-Up-Gruppe fand im Juli vergangenen Jahres am Blauen See statt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Was vor einem Jahr als private Initiative begann, schreibt inzwischen Erfolgsgeschichte. Bereits zehn Mal schwärmte die Clean-Up-Gruppe aus. Am Sonntag geht es wieder los. Es werden noch helfende Hände gesucht.

Alles begann im vergangenen Jahr mit einer privaten Initiative. Bürger sammelten auf ihren Spaziergängen Unrat von den Wegen auf. Gemeinsam mit dem Netzwerk Ratingen nachhaltig gründeten die umtriebigen Ratinger schließlich im Juli 2019 die Gruppe Clean Up für Ratingen. Die erste Aufräumaktion folgte dann wenige Tage später. Rund um den Grünen See ging es ans Großreinemachen. Schon bei der damaligen Premiere waren die Organisatorinnen von der enormen Resonanz überwältigt.

Die nächste Aufräumaktion ist für Sonntag, 26. Juli, am Grünen See geplant. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Freifläche des Kiosks. Handschuhe, Müllsäcke und Picker werden gestellt. Mitstreiter willkommen.

Neben der Idee, Ratingen ein Stück sauberer zu machen und gleichzeitig auf die Problematik Müll im öffentlichen Raum hinzuweisen, ging die Gruppe ein weiteres Problem an. Sie stellte im vergangenen heißen Sommer Wasserschalen für Wildtiere und Insekten auf. Damit Insekten nicht in den Schalen ertrinken, werden Steine in den Schalen platziert. So schaffen es die Insekten, sich auch bei Fehllandungen nach einer Trocknungspause fortzubewegen. Natalie, Linda und Andrea Hagen setzen diese Idee schon seit längerem in der Talstraße um. Damit weitere Ratinger darauf aufmerksam werden, hängt über der jeweiligen Wasserschale ein kleines Schild zur Aufklärung. Dieses kann gerne jeder nutzen, um wiederum AnwohnerInnen zu sensibilisieren und es gleichzutun.