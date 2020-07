Umfrage bei Bürgern : CDU-Postkartenaktion bringt neue Ideen

Immer wieder gibt es wilde Müllkippen in der Stadt wie hier auf einem Parkplatz an der Behringsstraße in Ratingen West. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Ortsverband verschickte 25.000 Karten an Ratinger Haushalte mit der Frage: „Wo drückt der Schuh?“ Bei den Antworten wurden vor allem die Themen Müll, Geschwindigkeit und Parken angesprochen.

(RP) Mit rund 25.000 Postkarten erfragte die CDU Ratingen-Mitte in den Haushalten, wo der Schuh drückt. „Die Rückmeldungen geben uns wertvolle Informationen darüber, was die Bürger in unserer Stadt bewegt, so dass wir uns jetzt ganz konkret um die drei Kernthemen Geschwindigkeitsüberschreitungen in 30er Zonen, Parken in Wohnstraßen sowie Müll und Sauberkeit in Parks und auf Spielplätzen kümmern können“, so Wolfgang Diedrich, Vorsitzender der CDU Ratingen-Mitte und stellvertretender Bürgermeister.

Die CDU hat bereits einen Antrag gestellt, dass insgesamt 30 Geschwindigkeits-Smileys von der Verwaltung angeschafft werden. Diese sollen über das ganze Stadtgebiet an Unfallschwerpunkten, Schulen, Kindergärten und Senioreneinrichtungen angebracht werden. Ein Messgerät ist erst vor kurzem in der Gerhardstraße in Ratingen-Süd installiert worden, ein weiteres in den vergangenen Tagen in Hösel. „Die psychologische Wirkung der Anzeige ist nicht zu unterschätzen. Autofahrer, die den Smiley sehen, gehen automatisch vom Gas und im besten Fall findet dann ein Lernprozess statt“, hofft die CDU.

Darüber hinaus hat die CDU vor der Sommerpause einen Antrag für die Anschaffung von zwei mobilen Messeinrichtungen für Geschwindigkeitskontrollen gestellt. Damit kann die Stadt Ratingen eigene Kontrollmaßnahmen durchführen. Dies ist durch eine Änderung des Ordnungsbehördengesetzes durch die NRW-Landesregierung nun möglich geworden. „Es ist nicht hinzunehmen, dass die Geschwindigkeiten in den 30er Zonen nicht eingehalten werden, hier helfen nur ein Lerneffekt und Kontrolle“, erläutert Klaus Weber, Ratsherr für Ratingen-Süd.

Auch das Parken ist ein Thema, das in allen Wahlbezirken genannt wurde. Denn nicht nur das Parken der Anwohner, sondern auch von Pendlern verknappt den Parkraum. In jedem Bezirk stellt sich die Situation anders dar. Deshalb wird die CDU die Verwaltung auf der Grundlage eines Prüfauftrages bitten, die Parksituation in den Stadtteilen zu prüfen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Dabei wird die Bandbreite von Anwohnerparkplätzen bis zur Schaffung von Parkplätzen auf privaten Grundstücken reichen. „Aber wir brauchen hier Lösungen, die für die Anwohner aber auch für die externen Parker funktionieren“, betont Gerold Fahr, Ratsherr für Ratingen-Mitte.

Die Themen Müll und Sauberkeit ziehen sich bereits das ganze Jahr durch die kommunalpolitische Arbeit. Vor der Sommerpause hat die CDU einen Antrag für mehr Sauberkeit an den Müll-Containern auf den Weg gebracht. Zudem wurde bereits die Taktung der Containerleerungen erhöht, manche Standorte werden sogar täglich angefahren. Die CDU wird auch hier gemeinsam mit den Kommunalen Diensten die angemahnten Orten durchgehen und für Abhilfe sorgen. „Bei der Vermüllung des öffentlichen Raums ist der Bürger ein wichtiger Partner, denn wenn keiner mehr seine Zigarettenkippen, seinen „Coffee to go“ Becher oder seinen anderen Müll achtlos wegwirft, sondern mitnimmt und zu Hause in den Müll wirft, wäre Ratingen blitzeblank. Übrigens, in Japan gibt es keine öffentlichen Mülleimer, jeder nimmt seinen Müll wieder mit nach Hause“, erläutert Wolfgang Diedrich.

Zum Thema Müll gehört auch der Umgang mit den Doggy-Beuteln. Ein Modellversuch wird jetzt in Hösel umgesetzt, um herauszufinden, ob Beutel-Spender oder mehr öffentliche Mülleimer das Problem lösen helfen. Die CDU wird dazu den Antrag stellen, diesen Modellversuch auf andere Stadtteile auszuweiten.