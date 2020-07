ANALYSE : Wie die Industrie doppelten Schub bekommt

Heiligenhaus Mit dem Unternehmensverbund Schlüsselregion und dem Fachverband der Schloss- und Beschlagindustrie sind im Raum Heiligenhaus zwei Schwergewichte als Interessenvertreter am Start. Sie arbeiten eng zusammen, haben aber unterschiedliche, inhaltliche Ausrichtungen.

Es mag ein Stück Info-Bedürfnis von speziellem Interesse sein – aber selbst, wenn sich das Angebot an Fachleute richtet, darf es gut aufgemacht sein: Benutzerfreundlich und modern, so präsentiert sich die neue Homepage des Prüfinstituts Schlösser und Beschläge Velbert (PIV). Unter www.piv-velbert.de können sich Interessierte einen Überblick über das Prüfinstitut und die angebotenen Prüfungen verschaffen. Passend dazu hat das PIV auch noch einen neuen Imagefilm und eine Broschüre veröffentlicht.

Die Homepage gibt einen Überblick über die verschiedenen Akkreditierungen und Anerkennungen des PIV, die angebotenen Prüfbereiche und die Zertifizierungsvereinigung PIV CERT. Zudem werden hier die angebotenen Zertifizierungsprogramme sowie die zertifizierten Produkte nach DIN-Normen, EN-Normen und nach Güterichtlinien aufgeführt. „Wir freuen uns, unseren Kunden und Interessierten ein frisches Layout und eine übersichtliche Seite präsentieren zu können“, so Andrea Horsthemke, Leiterin des Prüfinstituts. Die Marschrichtung ist eindeutig: Außendarstellung erwünscht. Das PIV ist das eine Standbein des Fachverbands der Schloss- und Beschlägeindustrie (FVSB). Die zweite ist die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge standen wieder Wahlen an.

Wahlen: Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen stellten sich fast alle bisherigen Vorstände erneut zur Wahl. So wurde Richard Rackl (CES-Gruppe) als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Des Weiteren wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Landwehr (Simonswerk) und Alfred Dinkelborg (Aug. Winkhaus) wiedergewählt.

Versammlung digital: In diesem Jahr konnten der Vorstandsvorsitzende Richard Rackl, Geschäftsführer der CES-Gruppe, und Stephan Schmidt, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft, die Teilnehmer aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Velbert begrüßen. Stattdessen fand die Versammlung der gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge digital als Webkonferenz statt.

„Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge stellt sich selbst vor als Zusammenschluss qualitätsbewusster Hersteller und Dienstleister im Bereich Schlösser und Beschläge.“ So klingt es in der Selbstbeschreibung. das könnte sio auch glatt für einen weiteren Unternehmensverbund der Region gelten, für die Schlüsselregion. Und auf den ersten Blick liest sich das dann, als gäbe es irgendeine Form von Konkurrenz. „Davon kann aber keine Rede sein“, versichert Schlüsselregion-Geschäftsführer Dr. Thorsten Enge. Denn die Ausrichtung des Vereins Schlüsselregion und des Fachverbands sind vollkommen unterschiedlich. So erstellt die Gütegemeinschaft nach eigenen Angaben „Richtlinien und veröffentlicht technische Hinweise.“ Sie ist berechtigt, Herstellern von Produkten und Anbietern von Dienstleistungen aus dem Schloss- und Beschlagbereich das RAL-Gütezeichen zu verleihen. Das Gütezeichen garantiert dem Verbraucher qualitativ hochwertige Produkte und schafft so eine bessere Orientierung bei der Produktauswahl. Die Gütezeichenbenutzer müssen objektiv überprüfbare Gütekriterien stets einhalten. Daher unterwerfen sie sich freiwillig den Gütebestimmungen und der Güteüberwachung. Das ist natürlich auch eine Art formalisierter Lobbyarbeit mit Blick auf gesicherte Qualität. Wobei das Wort hier nicht zu verstehen ist als Hinterzimmer-Interessenvertretung oder dergleichen. Für andere Formen der ähnlichen Arbeit steht die Schlüsselregion, bseits technischer Regularien und ihrer Überwachung. Unter anderem setzt der Verbund mit seiner Ausbildungsplattform, der Zusammenarbeit mit dem Campus und mit regelmäßigen Netzwerktreffen Akzente – letztere natürlich in Coronazeiten modifiziert.In jedem Fall schafft das Unternehmenscluster der Schloss- und Beschlagindustrie eine nach außen vernehmbare Stimme. Übrigens: Der Fachverband ist Mitglied der Schlüsselregion.