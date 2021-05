Zweite Corona-Sonderumfrage zum Frühjahr 2021 bei den Ratinger Unternehmen : Konjunktur-Umfrage: Ratinger Unternehmen sind positiv gestimmt

Ratingen Der Unternehmerverband Ratingen hat Firmen erneut zu ihren Perspektiven befragt. Die Ergebnisse liegen vor und lassen aufhorchen. Viele Unternehmen melden eine steigende Zahl von Aufträgen.

Blick auf das ganze Jahr: „Offensichtlich gehen die Unternehmen davon aus, dass mit einer zunehmenden Zahl von Geimpften die Geschäfte noch besser werden“, meint UVR-Vorstandsvorsitzender Olaf Tünkers. „Die Geschäftserwartungen auf Jahressicht sind jedenfalls so gut wie lange nicht mehr – wenn auch von einem niedrigeren Niveau kommend.“

Während sich positive und negative Geschäftserwartungen Ende 2020 noch in etwa die Waage gehalten haben, überwiegen nun die positiven Stimmen bei weitem. Zwei Drittel der Befragten erwarten auf Jahressicht eine Verbesserung der Geschäfte, rund ein Drittel der Unternehmer geht davon aus, dass die Geschäfte auf dem jetzigen Niveau verbleiben. „Dass nicht ein einziges der befragten Unternehmen auf Jahressicht schlechtere Geschäfte befürchtet, haben wir in den fünfzehn Jahren, in denen wir die Konjunkturumfrage durchführen, noch nie erlebt“, sagt UVR-Geschäftsführer Dr. Axel Mauersberger. „Auch wenn man berücksichtigt, von welchem Niveau wir kommen, ist das eine beeindruckende Entwicklung.“