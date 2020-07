Nachruf : Langjähriger Chef des TV Tiefenbroich

Ratingen Rund sechs Jahrzehnte war Jupp Gräfer „Mädchen für alles“ beim TV Tiefenbroich, dessen Ehrenmitglied er war. Nun ist er im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Unzählige Kinder haben bei ihm das Handball-ABC gelernt.

Jupp Gräfer ist tot. Der langjährige Handball-Chef des TV Tiefenbroich, er war Ehrenmitglied, wurde 79 Jahre alt. In den letzten Jahren war es ruhig um ihn, er war schwer krank und konnte kaum noch seine Lintorfer Wohnung verlassen. Alle Vereinsbefugnisse in Sachen Handball hatte er, wie der Vereinsboss Jürgen Plückebaum berichtet, schon vor geraumer Zeit an seinen Nachfolger Hans-Peter Kilian übergeben.