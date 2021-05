Wohnen in Ratingen : Bechemer Carré nimmt Fahrt auf

Ratingen Die Grundsteinlegung erfolgte am Freitag mit Vertretern der Stadt Ratingen und der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord. 46 Wohnungen sind geplant. Das Projekt soll Ende 2022 fertig sein.

Die Arbeiten an der Bechemer Straße 64 sind bereits in vollem Gange. Mit der Grundsteinlegung kann das Bechemer Carré jetzt auch in die Höhe wachsen. Dokumente in einer Zeitkapsel halten das Datum für die Nachwelt fest. Gemeinsam mit Vertretern der Ratinger Verwaltung mauerten die Bauherren die Zeitkapsel in das Fundament des Gebäudes ein.