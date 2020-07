Bußgeld-Katalog : Wirbel um Bußgelder: 2000 Fahrverbote stehen auf der Kippe

Der Kreis wartet ab, was die Regierung beschließt. Foto: dpa/Marius Becker

Kreis Mettmann Eine Nachlässigkeit sorgt dafür, dass die Novelle der Straßenverkehrsordnung nicht angewendet wird. Die Folgen sind offen. Der Kreis wartet auf ein Zeichen vom Land. Es geht hier um rund 20.000 Bußgelder.

Ein winzig kleiner Formfehler könnte für einige Autofahrer im Kreis Mettmann zu einem echten Glücksfall werden. Denn sie sind in den vergangenen Wochen zu schnell gefahren und müssten eigentlich ihren Führerschein abgeben oder ein Bußgeld zahlen. Doch die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die am 28. April in Kraft getreten ist, beinhaltet einen Fehler. Und der könnte dazu führen, dass die Strafen auf der Kippe stehen. „Im Kreis Mettmann geht es um mehr als 2000 Fahrverbote und rund 20.000 Bußgelder“, bestätigt Kreissprecherin Daniela Hitzemann.

Seit April gibt es eigentlich einen neuen Bußgeldkatalog, wonach ein Monat Führerscheinentzug schon dann droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Folge: Wer momentan von einer mobilen Messstation des Kreises sowie der Polizei oder einer fest installierten Anlage geblitzt wird, der wird nach dem alten Katalog bestraft. Und was passiert mit laufenden Verfahren? Oder mit Fahrverboten, die bereits angetreten worden sind? „Wir warten noch auf eine klare Ansage des Bundes“, erklärt Daniela Hitzemann. Es kann sein, dass der Kreis das Geld zumindest in Teilen zurückzahlen muss. Momentan hängt die Bußgeldstelle also noch in der Luft. Was aber schon jetzt klar ist: Der Fehler im Bund wird für deutlich mehr Arbeit auf Kreisebene sorgen.

Info Hier kontrolliert die Polizei demnächst Der Kreis kündigt einige Tempomessungen an. In Hilden stehen die nächsten am Donnerstag, 23. Juli, im Süden an. Einen Tag später wird im Westen geblitzt. Genauer wird der Kreis nicht. Darüber hinaus müssen Autofahrer jederzeit mit unangekündigten Messungen rechnen.

Der Fehler in der StVO-Novelle betrifft das sogenannte Zitiergebot, das in Artikel 80 des Grundgesetzes verankert ist. Es besagt, dass eine Verordnung die Ermächtigungsgrundlagen benennen muss, also die gesetzlichen Bestimmungen, auf die sie sich bezieht. Denn eine Verordnung wirkt wie ein Gesetz, wird aber vom zuständigen Minister erlassen und nicht förmlich vom Parlament verabschiedet. Die jüngste Novelle der Straßenverkehrsordnung zitiert zwar ausdrücklich die Paragrafen „26a Absatz 1 Nr. 1 und 2“ des Straßenverkehrsgesetzes; in denen geht es um Verwarngelder und Geldbußen. Vergessen hat man aber die „Nr. 3“ dieses Absatzes, in der es um Fahrverbote geht.

Im Kreis Mettmann stehen 26 stationäre Standorte, außerdem sind zwei Messfahrzeuge vor allem in schutzwürdigen Bereichen, beispielsweise an Schulen und Kindergärten oder an Unfallhäufungspunkten im Einsatz. Dazu kommen noch vier fest installierte Geräte zur Rotlichtüberwachung, zwei in Ratingen, jeweils eins in Mettmann und Velbert.