Ratingen : Jugendliche bringen mit Graffiti Farbe in den Ratinger Alltag

Jugendliche bringen mit Graffiti Farbe in den Ratinger Alltag

Ratingen Nachwuchsprayer gestalten unter Anleitung zweier Künstler Trafohäuschen der Stadtwerke neu. An der Sandstraße prangen jetzt Skatemotive. Weitere Kunstwerke sind in Planung.

Jugendliche bringen Farbe in den Ratinger Alltag. Insgesamt 15 Trafostationen der Stadtwerke werden im Rahmen des Jugendkulturjahres mit Graffiti neu gestaltet. Die Motive wurden vorher mit den Stadtwerken in einem Ideenwettbewerb abgestimmt.

Bereits vor vier Wochen hatten die jungen Künstler Tom und Freddi die Trafostation an der Ecke Europaring/ Schwarzbachstraße mit einem großen farbenfrohen Drachen verziert. In den vergangenen Tagen konnten die beiden die Trafostation an der Sandstraße neben der Skateanlage verschönern. Passend zur Umgebung erstrahlt das Häuschen nun mit Skatemotiven und dem „Skate“-Schriftzug.