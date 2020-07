Netzwerktreffen : Ratinger Unternehmer treffen sich wieder

Ratingen Nachdem die Ratinger Unternehmer coronabedingt mehrere Wochen auf Telefonkonferenzen und Videochats ausgewichen sind, können sie sich jetzt wieder persönlich zum Austausch treffen.

Nach der Netzwerkphilosophie „Wer gibt, gewinnt“ werden aber nicht nur Empfehlungen ausgesprochen, es werden auch untereinander Ratschläge und Erfahrungen ausgetauscht. Alle profitieren von den dadurch erreichten Synergieeffekten. Der Branchenmix im Chapter (Ortsverein) Dumeklemmer ist breit gefächert: vom Autohaus und Bodenverlegung über Rechtsanwalt und Tischler bis hin zum Webdesigner oder Zahnarzt. Jedes Gewerbe ist in einem Chapter nur einmal vertreten, um nicht gegenseitig in Konkurrenz zu treten.

BNI wurde Mitte der 80er Jahre in den USA gegründet und umfasst derzeit 270.000 Unternehmer aus 70 Ländern von allen Kontinenten, die sich in 9.500 sogenannten Chapters organisieren. Eines dieser Chapter ist das Team Dumeklemmer, eine regionale Netzwerkgruppe im Bezirk Mitte-West mit derzeit 23 Geschäftsleuten aus Ratingen sowie der Umgebung aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet.

Die „Dumeklemmer“ kamen vergangenen Dienstag erstmalig seit Beginn der Corona-Pandemie wieder persönlich zusammen. Die gemeinsame Feier zum einjährigen Bestehen des Chapters im März diesen Jahres musste coronabedingt leider ausfallen und die bisherigen wöchentlichen „Treffen“ fanden nur per Internet-Konferenz statt. Die persönliche Zusammenkunft an diesem Tag sei ein erster Schritt zurück zur Normalität, wie Pennekamp bei der Begrüßung der Mitglieder bemerkte.

Sie trafen sich erstmalig (und werden es auch zukünftig tun) im Lintorfer Hotel LiLi am Konrad-Adenauer-Platz, dessen Gastronomie Ende Mai unter neuer Leitung wiedereröffnet wurde. Die Lokalität wurde seinerzeit von Sternekoch Christian Penzhorn übernommen, der nach fünf Jahren Selbstständigkeit in Ratingen nun in der Küche eines Hotels in Schermbeck das Sagen hat.