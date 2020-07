Ratingen : Feuerwehr rettet Frau aus Morast am Grünen See

Feuerwehr rettet Frau aus Morast am Grünen See

Ratingen Eine Frau blieb am Ufer des Grünen Sees im Schlamm stecken. Als die Feuerwehr eintraf, war sie voller Panik und bereits völlig entkräftet. Die Wehr warnt vor Schwimmen in Freigewässern.

Die Ratinger Feuerwehr rettete am frühen Samstagabend eine Frau, die im Morast zu versinken drohte. Im Naherholungsgebiet Volkerdey war sie im Uferbereich des Grünen Sees im Schlamm stecken geblieben. Dank der Unterstützung eines Jugendlichen machten die Einsatzkräfte die Frau in dem weitläufigen Gelände schnell ausfindig. Bei Eintreffen der Wehr war die Frau bereits völlig entkräftet. Durch die Hilfe eines Trupps, der mit einem Überlebensanzug ausgestatte war, konnte die Person sicher an das Ufer gebracht werden. Die Betroffene wurde von einer Notärztin behandelt znd anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass das Baden in diesem Gewässer untersagt ist, es besteht Lebensgefahr!