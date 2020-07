Aktion des Niederbergischen Fahrradclubs : Abendradtour führt durch Hügel

Vom Panoramardweg aus geht es in die verschiedensten Richtungen. Foto: Paul Köhnes

Heiligenhaus (jün) Der Niederbergische Fahrradclub Heiligenhaus (NFCH) geht wieder regelmäßig auf Tour. Am Dienstag, 21. Juli, um 18 Uhr startet vom Pausenplatz auf dem Panoramaradweg (PRN) am Alten Bahnhof in Heiligenhaus die monatliche Abendradtour.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen der Corona-Krise ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung bei Tourenleiter Joachim Steffen unter Telefon 02056 69384 zwingend vorgeschrieben. Teilnehmer ohne Anmeldung können nicht mitfahren. Die Tour misst zirka 30 Kilometer und ist leicht hügelig. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Spende für die Arbeit des NFCH wird aber gern gesehen. Pedelecfahrer sind ebenfalls willkommen.

Die nächste Tagestour ist dann für Samstag, 8. August, geplant. Über Mülheim und Duisburg-Ruhrort zur linken Rheinseite geht es auf die Halde Rheinpreußen mit dem Geleucht. Zurück führt der Weg über Hochemmerich und Ratingen. Insgesamt sind rund 85 Kilometer zu bewältigen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Bahnhof Heiligenhaus am Panoramaradweg. Eine Anmeldung ist auch hier notwendig, und zwar bei Tourenleiter Andreas Piorek unter Telefon 02056-6235.