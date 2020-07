Junge Kunst : Das Jugendkulturjahr wird verlängert

Ratingen Veranstaltungen sind wegen Corona ausgefallen und sollen 2021 nachgeholt werden. Kinder und Jugendliche finden auf der Internetseite des Jugendkulturjahres 2020 viele Aktionen für die Sommerferien.

In Corona-Zeiten ist vieles anders – auch mit Blick auf das Jugendkulturjahr, das mit viel Kreativität und Liebe zum Detail vorbereitet wurde. Die Pandemie hat die Planungen massiv gestört. Doch das städtische Kulturamt bemüht sich nach Kräften, trotz widriger Rahmenbedingungen Angebote zu machen, aber alles geht natürlich nicht. Daher beschloss der Rat, den zeitlichen Rahmen zu strecken und bereits angemeldete Aktionen, die der Pandemie in diesem Jahr zum Opfer fallen, im nächsten Jahr nachzuholen.

Zuletzt hatte ein großes Graffiti-Projekt für Aufsehen gesorgt: Das wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Ratingen umgesetzt. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich unter Leitung von Veronika Hutmacher vom Jugendamt eine Gruppe von Jugendlichen zusammengefunden, die starkes Interesse an den geplanten Graffiti-Aktionen anlässlich des Jugendkulturjahres zeigten.

Uns so nahmen sich die jungen Künstler Tom und Freddi der Trafostation an der Ecke Europaring/ Schwarzbachstraße an. Nach intensiver, stundenlanger Arbeit schlängelt sich nun ein Drache um die Trafostation, die zu einem wahren Blickfang geworden ist.

Mit der Einführung eines sogenannten Online-Mängelmelders können die Bürger selbst Beschädigungen und Vermüllung der Stadt Ratingen melden. Mithilfe eines Links in der Ratingen-App sollen sie so ganz unbürokratisch anzeigen, wann und wo sie Mängel an Straßen, Gehwegen, Beschädigungen, Müll an Containern, Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen und Graffiti entdeckt haben.