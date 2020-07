Ratingen : Utopia: Neue Ausstellung im Museum Ratingen

Ratingen Jetzt fand im Museum Ratingen an der Grabenstraße 21 eine interessante Druckwerkstatt mit dem Titel „Willkommen in Utopia!“ statt. Man kann sich die Ergebnisse im Museum anschauen.

(kle) Das Jugendkulturjahr in der Stadt, das auch im Jahr 2021 seine Fortsetzung finden wird, lebt vor allem von seiner Kreativität und Vielfalt. Jetzt fand im Museum Ratingen an der Grabenstraße 21 eine interessante Druckwerkstatt mit dem Titel „Willkommen in Utopia!“ statt. Das Museum zeigt noch bis zum Ende der Sommerferien die Ergebnisse des mehrtägigen Workshops.