Ratingen : Tankstellenpächter verfolgt Diebe auf der Autobahn

Ratingen Ein Tankstellenpächter in Hösel beobachtete mehrere Personen beim Diebstahl in seinem Verkaufsraum. Er nahm die Verfolgung der Flüchtenden auf. Vier Personen wurden festgenommen.

Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl auf dem Gelände der Raststätte Hösel an der Autobahn 3 gemeldet. Als die Beamten dort eintrafen, hatte der Betreiber der Raststätte bereits mit seinem Pkw die Verfolgung der Diebe aufgenommen. In einem Rückstau konnten die Beamten die Fahrzeuge einholen und stoppen. Im Pkw befanden sich vier Erwachsene und drei Kinder sowie diverse Gegenstände, die sich als Diebesgut herausstellten.