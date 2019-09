Klimastreik : Schüler streiken auch in Ratingen fürs Klima

Schüler streiken auch in Ratingen fürs Klima

Ratingen Demonstrationszug macht Zwischenstopp an der Stadthalle, wo der Weltkindertag stattfindet.

(RP) Für Freitag, 20. September 2019, rufen Parteien, Organisationen und Protestbewegungen, darunter auch „Fridays for Future“, weltweit zur Teilnahme am Weltklimatag 2019 auf. Im Kreis Mettmann werden mehrere Versammlungen und Aufzüge erwartet, darunter auch in Ratingen.