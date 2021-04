Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt sprunghaft an

Kreis Mettmann Mehr als 200 Neuerkrankungen an einem Tag lassen die Inzidenzzahl nach oben schnellen. Für Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt vier Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1878 Infizierte, 29 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 212 (-30; 31 Neuerkrankungen, 61 genesen), in Haan 91 (-1; 6 neu, 7 genesen), in Heiligenhaus 107 (unverändert; 10 neu, 10 genesen), in Hilden 128 (-8; 13 neu, 21 genesen), in Langenfeld 232 (+5; 20 neu, 15 genesen), in Mettmann 113 (-8; 10 neu, 18 genesen), in Monheim 193 (+14; 31 neu, 15 genesen), in Ratingen 419 (-12; 42 neu, 53 genesen), in Velbert 318 (+9; 34 neu, 24 genesen) und in Wülfrath 65 (+2; 4 neu, 2 genesen).