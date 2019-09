Formation der Bruderschaft wird 60 : Prinz-Eugen Corps feiert Jubiläum in Lintorf

Lintorf (RP) „Echte Fründe ston zesame“ singen die Mitglieder des „PEC-Chors“ anlässlich des Jubiläums des Prinz-Eugen Corps (PEC). Unterstützt wird der Chors dabei von den Gästen, darunter Bürgermeister Klaus Pesch.

Bürgermeister Pesch gratulierte dem Corps für dessen gute Arbeit in den vergangenen Jahren. So erinnerte er an die Hofburg und die Maien, mit denen die Formation zuletzt das Dorf beim Schützenfest verschönert hatte.Das sei gute Werbung für das Schützenbrauchtum. Peter Mentzen stellte in seiner Laudatio den Heimatbegriff und die Freundschaft in den Mittelpunkt. Das Corps, so Mentzen, sei für die Mitglieder zur Heimat geworden. Die Freundschaften zwischen den Mitgliedern würden bereits über Jahrzehnte halten.