Ratingen : An der Grabenstraße wird die Fahrbahn erneuert

Die Kreuzung Grabenstraße/ Minoritenstraße wird am Wochenende aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Zufahrt zur Minoritenstraße und dem Rathausparkhaus wird am kommenden Wochenende gesperrt. Die Abeiten werden nachts ausgeführt. Die Grabenstraße bleibt Einbahnstraße.

Bereits seit Anfang Januar führen die Stadtwerke Ratingen im Zuge ihres Fernwärmeausbaus in der Innenstadt Neuverlegungsarbeiten für den Anschluss der Wallhöfe an das Fernwärmenetz durch. Nun stehen die abschließenden Arbeiten zur Fahrbahnwiederherstellung an, für die eine Vollsperrung der Zufahrt von der Grabenstraße in die Minoritenstraße in Richtung Marktplatz notwendig wird.

Von der Sperrung ist auch die Tiefgarage am Rathaus betroffen. Um die Beeinträchtigung für Verkehr und Parkraum so gering wie möglich zu halten, wird die Baumaßnahme im Rahmen von Nachtarbeiten durchgeführt. Die Zufahrt von der Grabenstraße in die Minoritenstraße in Richtung Marktplatz wird hierfür von Freitag, 30. April, ab 20 Uhr bis Samstag, 1. Mai, um 6 Uhr voll gesperrt.

Eine Ein- oder Ausfahrt an der Tiefgarage am Rathaus ist im benannten Zeitraum nicht möglich. Die aufgrund der Bauarbeiten bereits seit Januar bestehenden Verkehrsregelungen bleiben bis zum Ende der Nachtarbeiten am 1. Mai um 6 Uhr bestehen. Daher ist die Grabenstraße für die Dauer der Baumaßnahme weiterhin eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße.

Die Zufahrt von der südlichen Minoritenstraße in die Grabenstraße bleibt gesperrt. Die Minoritenstraße endet somit vom Stadionring aus in einer Sackgasse. Eine vollständige Fertigstellung der Baumaßnahmen und die damit verbundene Aufhebung aller Sonderverkehrsregelungen ist für Montag, 3. Mai geplant.