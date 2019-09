Wirtschaft : Alles Wichtige über den Wiedereinstieg in den Beruf

Alles Wichtige über den Wiedereinstieg in den Beruf

Kreis Mettmann Die Expertinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters geben Tipps, mit denen der Wiedereinstieg ins Berufsleben gelingen kann.

(RP) Frauen und Männer aus dem Kreis Mettmann, die nach einer Familienzeit oder der Pflege von Angehörigen den Wiedereinstieg in eine berufliche Tätigkeit planen, können sich am Dienstag, 17. September um 10 Uhr im beratungsCentrum Monheim von Barbara Engelmann und Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, informieren und beraten lassen.