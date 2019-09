Verkehr : Infos rund ums Rad beim ersten Mobilitätstag

Ratingen ADFC, VCD und Ratingen.nachhaltig laden ein.

(RP) Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche organisieren der VCD Mettmann, der ADFC Ratingen und Ratingen.nachhaltig den ersten Ratinger Mobilitätstag 2019. Er findet statt am Samstag, 21. September 2019, im Jugendzentrum LUX, Turmstraße. Dazu sagt Norman Voigt von Ratingen.nachhaltig: „Neben spannenden Informationen und interessanten Diskussionen soll die Veranstaltung allen engagierten Mitmenschen Ratingens Mut, Zuversicht und Energie geben, sich auch in Zukunft für eine sichere, vielfältige, emissionsarme und emissionsfreie Mobilität sowie die notwendige Infrastruktur in der Stadt Ratingen, einzusetzen.”