Veranstaltung : Magischer Lichterglanz auf der Drupnas

Ratngen-Lintorf Etwa 4.500 bunte, mit Kerzen bestückte Teelichter hatten die Schützen neben der St. Anna Kirche verteilt.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 hatte zum zweiten Mal zu einem Lichterfest auf die Grünanlage an der Drupnas eingeladen. Etwa 4.500 bunte, mit Kerzen bestückte Teelichter hatten sie dafür am Samstag in der Anlage neben der St. Anna Kirche verteilt.