Ratingen : Klassentreffen auf dem Schützenplatz

Ratingen Ehemalige der Johann-Peter-Melchior-Schule treffen sich seit 60 Jahren regelmäßig.

1957 wurde in der Johann-Peter-Melchior Schule eine Klasse eingeschult, und noch heute stehen die rund 30 Volksschüler von damals in Kontakt. Sie haben sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe dafür gegründet. Die meisten von ihnen wohnen in Lintorf und Umgebung, andere hat es in die Ferne gezogen, zwei sogar in die USA und nach Brasilien. Und trotzdem trifft man sich regelmäßig im Zwei-Jahres-Rhythmus zu einem großem Klassentreffen in Lintorf, zu dem fast immer alle Ehemaligen erscheinen. Sogar zwei der Lehrerinnen lassen es sich ebenfalls nicht nehmen, mit ihren damaligen Schülerinnen und Schülern einen schönen Abend zu verbringen.