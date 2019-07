Haan : 70. Klassentreffen: Rekordverdächtig

Haan Die Schüler waren nur drei Jahre in einer Klasse, halten aber bis heute Kontakt.

(ilpl) Nach Kriegsende – Ostern 1947 – wurde in Haan für über 30 Schülerinnen und Schüler wegen Platzmangels eine Zweigklasse des Hildener-Helmholtz-Gymnasiums eingerichtet. Der Unterricht fand in den Räumen des „ Bergischen Landeskonservatoriums“ (heutiges Verwaltungsgebäude Alleestraße) statt. Die Fachlehrer kamen aus Hilden mit der Straßenbahn nach Haan. Dr. Karl Lenk übernahm die Klassenleitung.

Seit 20 Jahren werden zum Klassentreffen mehrtägige Reisen an Rhein, Mosel, Ahr, Lahn, in Eifel, Taunus oder Hunsrück unternommen. In diesem Jahr fand das 70. Klassentreffen statt. Ein beachtenswertes – wenn nicht gar einmaliges – Jubiläum. 13 Ehemalige und ihre Partner verlebten unvergessliche Tage an der Ahr. Zum Abschied waren sich alle einig: Im nächsten Jahr findet wieder ein Treffen statt.