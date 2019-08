Verkehr : Cromford: Anwohner leiden unter Veranstaltungen

Ratingen AfD fordert mehr Kontrollen.

(JoPr) Die AfD-Fraktion sorgt sich um das Wohl der Anwohner der Cromforder Allee bei Veranstaltungen in und um Cromford. Sie seien in den vergangenen Jahren „von den stetig anwachsenden Veranstaltungen in den Sommermonaten durch wildes und rücksichtsloses Parken sehr stark eingeschränkt und durch Fahrzeuglärm belästigt worden“, so Uwe Meisenkothen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, in einem Antrag an den Bürgermeister. In der Sitzung des Bezirksausschusses Mitte am Donnerstag, 12. September, soll darüber diskutiert werden.