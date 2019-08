Ratingen : Hösel: Schützenfest auf dem Feuerwehrplatz

Hösel Das Schützenfest in Hösel findet in diesem Jahr von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September 2019 statt.

(RP) Der Höseler Bürger- und Schützenverein (HBSV) veranstaltet in diesem Jahr wieder sein Dorf- und Schützenfest auf dem Feuerwehrplatz in Hösel – mit einem neuen und modernen Programm. Das Schützenfest in Hösel findet in diesem Jahr von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September 2019 statt. Der Start ist klassisch, mit einer ökumenischen Schützenandacht um 17.30 Uhr. Am Abend ab 20.30 Uhr spielt die Coverband „Schallmauer“ aus Ratingen. Die Band freut sich sehr auf den Auftritt, da sie vor einigen Jahren schon einmal in Hösel gespielt hat und das Zelt aus allen Nähten platzte.