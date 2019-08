Triathlon : Ratinger Triathleten gewinnen im Allgäu

Aus dem Wasser, fertig, los: Sprint-Sieger Morten Schmidt zeigte sich in erstklassiger Verfassung. Foto: TTR 08 Ratingen

Ratingen Morten Schmidt liegt im Sprint-Wettbewerb vorne, Bernd Küsner auf der klassischen Distanz.

Eine der traditionsreichsten Triathlonveranstaltungen in Deutschland steht jedes Jahr in Immenstadt auf dem Programm und bereits zum 37. Mal kamen jetzt im Allgäu nationale und internationale Ausdauer-Spezialisten zum Kräftevergleich zusammen – darunter der bekannteste deutsche Triathlet Jan Frodeno und auch ein gut vorbereitetes Trio aus dem Triathlon Team Ratingen 08 (TTR). Auf einer Stufe mit dem Ausnahmesportler Frodeno stand am Ende Ratingens Morten Schmidt: Frodeno hatte das Rennen über die olympische Distanz gewonnen, Schmidt dafür das über die Sprintdistanz.