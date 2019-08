Entscheidung in Berlin : Golfenerinnen feiern Bundesliga-Rückkehr

Golfen

Der Düsseldorfer Golf-Club (DCG) ist auf der Anlage am Rommeljansweg 12 in Ratingen zu Hause. Die vergangene Saison in der 2. Bundesliga Nord schloss der Bundesliga-Rückkehrer zuletzt souverän auf dem ersten Tabellenplatz ab. Mit ihren 24 Punkten aus den fünf Turnieren lagen die GCD-Damen in der Abschluss-Tabelle klar vor dem Orts-Nachbarn GC Höse (17), dem GC Bergisch Land (15), dem Kölner GC (14) und dem abgeschlagenen Schlusslicht GC Mülheim an der Ruhr (5).