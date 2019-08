Ratingen : Alle Karten für Ehrenamtsgala vergeben

Ratingen Die Tickets werden den Teilnehmern zugeschickt. Die Veranstaltung ist am 18. September.

(RP) Das Eventteam der Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen hat die Vorbereitungen für die Ehrenamtsgala am Mittwoch, 18. September, weitestgehend abgeschlossen. Und die Nachfrage ist erfreulich groß: Die 400 Einlasskarten sind vergeben und werden in diesen Tagen den einzelnen Teilnehmern zugeschickt.

Mit dem neuen Team der „CCO-Eventgastronomie Ratingen“, das seit Kurzem für die Bewirtung in der Stadthalle zuständig ist, sei ein leckerer Willkommenssnack zusammengestellt worden, der ab 17.30 Uhr angeboten werde, heißt es in einer Mitteilung. Gegen den trockenen Gaumen gibt es natürlich auch diverse Getränke.

Um 18.30 Uhr geht es mit dem Programm, durch das Christian Pannes führt, los. Die musikalische Gestaltung haben Bernd Schultz mit seinem Tragödchen zusammen mit Alexander Seidl übernommen. Bei drei Gesprächsrunden wird die Vielfalt des Ehrenamtes von verschiedenen Seiten beleuchtet. Das besondere Engagement der ehrenamtlichen Helfer in der Stadt soll an diesem Abend ausführlich gewürdigt werden.

Ein Höhepunkt, so die Organisatoren, wird auch eine Tombola sein, bei der zehn hochwertige Preise unter den ehrenamtlichen Gästen verlost werden.

Die Standflächen auf dem Kirchplatz St. Peter und Paul, auf dem die 14. Meile des Ehrenamtes stattfindet, sind fast alle vergeben. Die Meile findet am Samstag, den 14. September, von 10 bis 13.30 Uhr statt.

„Diese Gala ist ein Dank an alle, die sich in Ratingen ehrenamtlich engagieren. Danken möchte ich bereits jetzt allen, die sich bei den Vorbereitungen eingebracht haben. Denn auch hier geht es nicht ohne unser Ehrenamt“, sagt Erhard Raßloff, der auch in diesem Jahr für die Vorbereitungen zusammen mit seinem Team zuständig ist. Aktuelle Informationen gibt es unter: