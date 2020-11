Stadtverwaltung Ratingen : Bürgermeister verabschiedet zwei Mitarbeiter

Ratingen Manfred Kessel, Abteilungsleiter für Umwelt und Naturschutz geht in den Ruhestand. Ekkehard Deußen, Leiter des Tiefbauamtes, geht zum Landesbetrieb Straßen NRW.

Da ging es vor allem in den Anfangsjahren viel um die Sanierung von Altlasten und Deponien (Eisenhüttengelände in Ost, Felderhof, Breitscheid), um Schadstoffe in und an Gebäuden und um den Dauerbrenner Flughafen. Hinzu kommt der Schutz der Natur und der Biodiversität, Kessel nennt da die Pflanzung von 24 Hektar neuem Wald in Ratingen-West (Broichhof) als Ökokonto oder die städtischen Biotopflächen in Cromford, in den Ratinger Sandbergen und der Linneper Heide. Nicht zu vergessen das große Thema des Klimaschutzes, das mit Nachdruck verfolgt wird. Und mit alldem hat sich Kessel nicht nur beruflich beschäftigt, sondern den Umwelt- und Klimaschutz als passionierter Radfahrer auch gelebt.