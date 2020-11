Ratingen : Gänsebraten kommt jetzt auch ins Haus

Ratingen Ratinger Gastronome bieten wieder Liefer- und Abholservice von Speisen an. Hier eine Auswahl. Wer wissen will, ob sein Lieblings-Restaurant auch Essen anbietet, sollte sich gleich dort informieren. Die Ratingen Marketing GmbH, die während des ersten Lockdowns auf ihren Internetseiten Gastronomie-Betriebe mit Lieferservice aufgeführt hat, hat diese Liste aktuell noch nicht aufgefrischt. Ob und wann das geschieht, steht noch nicht fest.

Das Landgasthaus Gut Lohof am Lohofweg 1 bietet ebenfalls Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen auf Vorbestellung an. Die Tagesgerichte können noch am Tag selbst bestellt werden. Ausgeliefert wird in der Zeit von 12 bis 20 Uhr.