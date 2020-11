Vor dem Neustart des Rats in Heiligenhaus : Grüne setzen in der neuen Fraktion auf eine Doppelspitze

Im Rathaus laufen die Vorbereitungen auf die konstituierende Ratssitzung. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Auf ihrer konstituierenden Sitzung haben sich die sechs neu gewählten Ratsmitglieder der Heiligenhauser Grünen erstmals für eine Doppelspitze als Vorsitz entschieden. Die beiden Fraktionsmitglieder Dr. Vanessa Henkels und Kai-Arndt Doth wurden einstimmig in dieses Amt gewählt.

(RP/köh) Damit rundet sich das Bild, mit welcher personellen Besetzung die Fraktionen die Ratsarbeit von der konstituierenden Ratssitzung am Mittwoch, 4. November an anpacken wollen. Bereits fest steht: Ralf Herre bleibt CDU-.Fraktionschef, mit Stefan Okon (WAHL) und Volker Ebel (FDP) gibt es ebenfalls keine Veränderungen. Die SPD nahm sich Zeit, um über die Nachfolge ihres langjährigen Fraktionschefs Peter Kramer zu entscheiden. Die Entscheidung soll bis zum Tag vor der Ratssitzung getroffen werden, sagte Ortsvereinschef Ingamr Janssen vorab auf Anfrage, er gehe von einer einvernehmlichen Lösung für die sechsköpfige Fraktion aus.

Und so planen die Grünen, die im neuen Rat eine sechsköpfige Fraktion stellen. Bisher verfügten sie über zwei Mandate: „Was auf Bundesebene längst selbstverständlich ist und auch in NRW-Kommunen wie Dortmund oder Bonn von den Grünen-Fraktionen seit Jahren praktiziert wird, ist in Heiligenhaus neu und einzigartig. Die Fraktion ist sich des Alleinstellungsmerkmals bewusst“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Dazu eine kleine Bewertung mit Seitenblick auf die künftigen Ratskollegen (/und -kolleginnen): „Doch haben die Grünen in Heiligenhaus – anders als die anderen Ratsfraktionen – bereits von Anfang an auf eine ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern gesetzt.“ Neben Henkels und Doth ziehen mit Stefanie Becker, Thomas Pischke, Kathrin Schuster und Pascal Molitor insgesamt drei Frauen und drei Männer in den neuen Rat ein.

Kai-Arndt Doth, Fraktionsvorsitzender: „Wir freuen uns, mit der Doppelspitzen-Entscheidung ein weiteres wichtiges Zeichen für Gleichberechtigung in der Kommunalpolitik zu setzen. Damit stellen wir die Weichen für eine faire und erfolgreiche Ratsarbeit. Unsere Aufgabe ist es nun, uns gemeinsam für soziale, kulturelle und vor allem ökologische Themen stark zu machen, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind.“ Dr. Vanessa Henkels, Fraktionsvorsitzende kommentiert den geplanten Fraktions-Neustart so: „Wir werden uns für eine Stadt engagieren, die alle Menschen gleichermaßen willkommen heißt. Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an städtischen Entscheidungen und eine transparente Ratsarbeit sind wichtige Aspekte unserer politischen Arbeit. Wir wollen eine Kommunalpolitik, in der Klimaschutz, eine nachhaltige Energie- und Verkehrswende und soziale Gerechtigkeit an erster Stelle stehen.“