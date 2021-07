AGNU Haan freut sich über Zuschüsse : Naturschützer restaurieren alten Trafoturm

Martin Woike (r.) von der NRW-Stiftung übergibt den Förderbescheid für das AGNU-Projekt Turm Elp an Uwe Rabe vom Turm-Team. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Das Baudenkmal in der Elp wird zur Stromversorgung nicht mehr benötigt. Jetzt erhält er Nistmöglichkeiten und Schlafplätze für Vögel und Insekten.

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan beginnt mit dem Umbau des alten Trafoturms in der Elp. Früher diente der Turm noch zur Stromversorgung der Stadt, doch die AGNU möchte den Turm als Artenschutzturm für gebäudebewohnende Tierarten umbauen. Die Idee dafür entwickelte Uwe Rabe, Verantwortlicher des Turmteams, nach einer Weiterbildung der Bio-Station.

Mit dem Artenschutzturm Elp bekommt Haan ein Anschauungsbeispiel dafür, wie gebäudebewohnende Tierarten wie Eulen, Falken, Mauersegler, Schwalben, Dohlen und Co. im Siedlungsbereich durch geeignete Nistmöglichkeiten unterstützt werden können. In unseren Städten machen wir unsere Häuser zunehmend „dicht“, es fehlt gegenüber früheren Zeiten an Brutnischen und Einschlupflöchern für Rotschwanz, Haussperling oder Fledermäuse. Alles das können Artenschutztürme noch bieten und erste Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Bereits im zweiten Jahr brüten die Turmfalken erfolgreich am Turm und weitere „Interessenten“ werden sich nach dem Umbau einfinden, ist AGNU-Vorstand Sven Kübler sicher. Übrigens: Von den rund 180 Tagfalterarten in Deutschland überwintern sechs Arten als Schmetterlinge: Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Zitronenfalter, C-Falter, Trauermantel, Großer Fuchs - demnächst auch im Turm in der Elp.

Info Seit 2017 im Besitz der AGNU 1912 wurde der Trafoturm von den Rheinischen Elektrizitätswerken erbaut und war seinerzeit wichtig für die Stromversorgung im Außenbereich der Stadt Haan. 2017 übernahm die AGNU das Bauwerk von den Stadtwerken Haan mit dem Plan, aus dem denkmalgeschützten Bauwerk einen Artenschutzturm für gebäudebewohnende Tierarten zu machen.

Den Turm erwarb die AGNU 2017 von den Stadtwerken für dem symbolischen Betrag von nur einem Euro. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Turm unter Denkmalschutz steht, sodass die AGNU das Projekt nun nicht nur dem Naturschutz, sondern auch dem Denkmalschutz widmet. Seit dem kümmerte sich die AGNU um die Planung des Umbaus, holte Genehmigungen ein, beantragte Fördermittel und suchte geeignete Sponsoren. Täglich arbeiten fünf bis sieben ehrenamtliche Helfer nach Feierabend am Turm weiter und renovieren diesen. Die Helfer bauen unter anderem Nistkästen für Vögel und schaffen Öffnungen nach innen für Fledermäuse oder Schmetterlinge.

Ein meterhohes Gerüst steht derzeit außen an allen Turmmauern. Denn nicht nur der Innenraum wird umgebaut, sondern auch von außen soll der Turm restauriert werden. Die Farbe des Turms hat mit den Jahren gelitten und haftet nicht mehr, sodass die AGNU auch die Fassade erneuert. In Zukunft wird der Turm nicht mehr braun weiß sein, sondern wie früher in Sandputz erstrahlen. In Sockel werden „Hotels“ für Insekten angebracht.

So soll der Artenschutzturm für die nächsten 15 bis 20 Jahre erhalten werden. Der Umbau soll die nächsten zwei bis drei Monate andauern, sodass sich bald schon die ersten Tiere einnisten können.

Auch wenn sich durch das Hochwasser alles etwas verzögert hat, beginnt die AGNU nun mit dem Umbau. Knapp 15.000 Euro benötigte der Verein dafür. Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Projekt. Dazu gehören die Stadtwerke, die Stadtsparkasse Haan, die Bürgerstiftung Haan, die Haaner Felsenquelle und Rolf Ostermann.

Petra von der Lest, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Haan, erläutert: „Wir haben die AGNU schon oft unterstützt und wissen, dass das Geld dort in besten Händen ist.“ Die Bürgerstiftung sei immer bereit, derartige Projekte zu unterstützen, „vor allem, weil Umwelt- und Naturschutz Teile unserer Satzung sind“. Sven Kübler, Vorstandsmitglied der AGNU, hatte die Sponsoren-Suche koordiniert. Auch die NRW-Förderung unterstützt das Projekt und überreichte der AGNU einen Förderbescheid in Höhe von 9500 Euro.