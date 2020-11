Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Corona-Inzidenz steigt auf 190,7

936 Menschen sind im Kreis Mettmann aktuell mit dem Coronavirus infiziert. In Quarantäne sind kreisweit momentan 2872 Personen. Eine Monheimerin ist gestorben.

Fallzahlen. Der Kreis meldet am Dienstag 936 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen (+24). Davon leben in Erkrath 62 (Gesamtanzahl unverändert; 11 Neuerkrankungen), in Haan 43 (-5; 2 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 69 (+6; 9 Neuerkrankungen), in Hilden 123 (+7; 14 Neuerkrankungen), in Langenfeld 78 (+13; 27 Neuerkrankungen), in Mettmann 65 (-7; 7 Neuerkrankungen), in Monheim 78 (-5; 12 Neuerkrankungen), in Ratingen 131 (-1; 16 Neuerkrankungen), in Velbert 223 (+19; 36 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 64 (-3; 4 Neuerkrankungen).