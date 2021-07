Corona-Pandemie : Düsseldorf hat jetzt die höchste Inzidenz in NRW

Das Impfzentrum Düsseldorf in der Arena (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf bleiben auf einem hohen Niveau: Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht, ist aber die höchste in NRW. Mehr als 400 Personen sind derzeit in der Landeshauptstadt mit dem Coronavirus infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Zahlen in NRW sind erneut gestiegen, am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 21,6 (Vortag 20,4). Mit einer Inzidenz von 40,7 hat Düsseldorf jetzt Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts zufolge die höchste Inzidenz im Land, gefolgt von Solingen (38,9) und Köln (32,6). Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte hat nur noch der Landkreis Olpe eine Inzidenz unter zehn. Die Landesregierung hatte am Donnerstag angekündigt, die Inzidenzstufe 3 auszusetzen – und etwa die Innengastronomie trotz steigender Zahlen offenzuhalten.

In Düsseldorf lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Freitag bei 40,7 und sank damit erneut leicht (Vortag 41,6). Der wichtige Wert von 35 ist jedoch immer noch weit entfernt. Seit dem 3. März 2020 wurde bei 25.999 (+46) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut dem Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 410 Personen in Düsseldorf infiziert. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 19 in Krankenhäusern behandelt, davon drei auf Intensivstationen. 25.200 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 441 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Am Donnerstag wurden in Düsseldorf 411 Menschen geimpft. Darunter sind 404 Personen, die ihre erste und sieben, die ihre zweite Impfung bekommen haben. Insgesamt haben damit inzwischen 408.137 Düsseldorfer den doppelten Impfschutz, 314.435 immerhin eine Impfung erhalten.

(kess)