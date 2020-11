Sport in der Pandemie : Das bieten die Ratinger Vereine im Lockdown

Ratingen Unter anderem der TuS Breitscheid, der TuS 08 Lintorf und der TV Ratingen setzen wieder auf Online-Angebote, nachdem die Politik ihnen trotz erfolgreicher Hygienemaßnahmen seit Montag wieder die Möglichkeit des nicht-individuellen Sports entzogen hat.

Der Lockdown im Amateursport seit Montag beschäftigt die Vereine. „Wir müssen leider alles wieder fast auf Null setzen“ resümiert Taner Egin-Richter, Vorsitzender des TuS Breitscheid, ernüchtert. „.Fast’, weil wir versuchen, wo immer möglich, den Sportbetrieb online beziehungsweise virtuell weiterzuführen und so Ersatz-Angebote zu schaffen.“ Die Sporthalle der Matthias-Claudius-Schule ist ebenso geschlossen wie der Yoga/Gymnastik-Raum des TuS. Die Durchführung der Lauftreffs am Dienstag und Freitag sowie die Radtreffs am Sonntag sind nicht mehr möglich, weil sich nicht mehr als zwei Haushalte treffen dürfen.

Ganz auf Sport verzichten sollen die TuS-Mitglieder trotzdem nicht. „Wir werden wie bereits im Frühjahr versuchen, möglichst viele Angebote online zu realisieren“, erläutert Geschäftsführer Armin Zielke. „Die Abteilungen bereiten dies gerade vor, und mit ,Shape your Body’ ab Mittwoch und einem Athletik-Training seit Montag sind erste Angebot bereits online. Rückenfit, Latin Moves und Kinderturnen sollen kurzfristig folgen. In jedem Fall lohnt es sich, in den kommenden Tagen immer mal wieder in den TuS-Kalender zu schauen, ob und was online angeboten wird“, sagt Zielke mit Verweis auf die Internetseite

www.tus-breitscheid.de/tus-kalender. „Alle Maßnahmen gelten in jedem Fall bis Ende November. Wenn diese Wirkung entfalten, können wir ab Dezember dann hoffentlich wieder die Angebote hochfahren“, hofft Taner Egin-Richter.