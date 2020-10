Covid-19 in Ratingens Partnerstadt Maubeuge : „Wir fragen uns, wie wir Weihnachten feiern“

Pierre Lefevre im Garten, der zum Haus gehört. Dort hat das Ehepaar viel Zeit verbracht. Foto: RP/Freundeskreis

Ratingen Das Ehepaar Lefevre lebt in Ratingens Partnerstadt Maubeuge. Die Rentner schildern ihren Corona-Alltag in Frankreich. Dort gilt seit dem 24. Oktober eine nächtliche Ausgangssperre.

Veronique und Pierre Lefevre sind Rentner und leben in Ratingens französischer Partnerstadt Maubeuge. Im April schilderten sie uns ihr Leben während der Corona-Krise, sprachen über ihren Alltag, ihre Sorgen und darüber, wie sie sich schützen. Wie geht es ihnen heute, wie hat sich ihr Leben verändert und wie reagieren sie auf die wieder deutlich steigenden Zahlen der Infizierten in Frankreich? Veronique Lefevre hat all das für uns aufgeschrieben.

Wir gewöhnen uns daran, mit dem Coronavirus zu leben, wir passen uns Tag für Tag der gesundheitlichen Situation an. Wir sind ein pensioniertes Paar aus der französischen Region Maubeuge, die im März und bis Mai in Lockdown waren.

Info Die längste Partnerschaft besteht mit Maubeuge Maubeuge liegt in der Region Nord-Pas-de-Calais. Partnerschaft Mit Maubeuge verbindet Ratingen die längste Partnerschaft. Ein regelmäßiger Kontakt zwischen beiden Städten besteht seit 1955, drei Jahre später wurde die offizielle Partnerschaftsurkunde unterzeichnet.

Im Sommer 2020: Wir haben uns gefreut, ein wenig Freiheit zu finden. Wir freuten uns, unsere Familien wiederzusehen und ein paar Freunde draußen in unserem Garten zu haben, weil das Wetter schön war. Wir mussten Masken in Geschäften, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Wir machten Urlaub am Meer, nicht zu weit entfernt, in der Nähe von Boulogne-sur-Mer und konnten lange Wanderungen an den riesigen Stränden und im Wald unternehmen. Aber Anfang August mussten wir draußen am Ufer und in den Straßen unseres Resorts Masken tragen, weil es viele Touristen gab.

Veronique Lefevre achtet sehr auf die Hygienevorschriften. Desinfektionsmittel hat sie immer zur Hand. Foto: RP/Freundeskreis

Im September 2020: Gleichzeitig mit den Schülern und Studenten haben wir unsere Aktivitäten wieder aufgenommen. Musik, Literatur, Gymnastikunterricht, Wandern, assoziative Aktivitäten mit einem Gesundheitsprotokoll: Masken, hydroalkoholisches Gel, körperliche Distanzierung. In Frankreich können wir leichter Tests durchführen. Wir haben Versammlungen von Menschen gemieden. Wir konnten unsere Freunde aus Ratingen nicht wiedersehen (abgesagtes Treffen in Maubeuge Ende September).

Oktober 2020: Heute geht es uns gut, weder wir, noch unsere Familien sind mit dem Coronavirus infiziert. Aber wir kennen immer mehr Menschen, die von Covid-19 betroffen sind. Wir treffen viele Vorsichtsmaßnahmen mit unseren Kindern und Enkeln, die in unserer Nähe leben – keine Umarmungen, Abstand, Masken. Unsere anderen Kinder, die in Lille und Paris leben, kommen nicht mehr zu uns, weil sie in Städten leben, in denen ein hohes Kontaminationsrisiko besteht. Wir kaufen seltener und nicht in sehr großen Geschäften ein. Seit dem 24. Oktober hat unser Department du Nord eine Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr beschlossen. Wir müssen eine Geldstrafe von 135 Euro zahlen, wenn wir sie nicht respektieren. Bars und Sporthallen sind geschlossen, Restaurants und Shows müssen um 21 Uhr schließen. Viele Feste sind abgesagt, wie der Karneval in Dünkirchen, das Radrennen Le Paris-Roubaix und die zukünftigen Weihnachtsmärkte. Die Sitzungen in Räumen sind auf 30 Personen begrenzt. Die gesundheitliche Situation verschlechtert sich überall in Frankreich und in Europa sowie in der Wirtschaft. Und die Meldungen in den Medien sind beängstigend.