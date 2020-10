Ratingen : Kreistag: Erste Sitzung in Ratingen

Ratingen Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einführung des Landrates, die Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder und der Stellvertreter des Landrates, die Bildung der Ausschüsse des Kreistages und die Zuteilung der Ausschussvorsitze, aber auch eine Einwohnerfragestunde.

(kle) Die sehr kritischen Corona-Zeiten rufen ungewöhnliche Tagungsorte hervor. Bestes Beispiel: Am Montag, 2. November, trifft sich der neu gewählte Kreistag zu seiner konstituierenden Sitzung nicht im Kreishaus in Mettmann, sondern in der Ahi-Event-Location in Ratingen (Kaiserswerther Straße 81). Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 16 Uhr. So könne man gewährleisten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Wer die Sitzungen als Besucher mitverfolgen möchte, wird gebeten, sich vorab per Mail an kreistagsbuero@kreis-mettmann.de anzumelden. Zudem müssen sich zu den Sitzungen erscheinende Besucher in eine Liste eintragen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bis zum Erreichen des Sitzplatzes verpflichtend.