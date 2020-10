Vier neue Funktionen : Das kann die neue Ratingen App

Warum gibt es überhaupt eine Ratingen App? Vier neue Funktionen sind hinzu gekommen, beispielsweise eine Chat-Funktion und Parken+. Außerdem kann der Einkaufsgutschein künftig bis zu einem Betrag von 200 Euro aufgeladen werden.

Was ist die Ratingen App? Die Ratingen App bündelt seit Beginn an Informationen und Services aus und über Ratingen. Die Nutzer erhalten einen Überblick über Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister. Sie erhalten lokale Nachrichten und können sich über freie Parkplätze, Tankstellen, Bus- und Bahnverbindungen sowie über Veranstaltungen und die Termine der Müllabfuhr informieren.

Welchen Nutzen hat die neue Chat-Funktion? Die Funktion mit der Frage-Aufforderung „Just ask!“ ermöglicht es den Nutzern direkt mit den Einzelhändlern, Dienstleistern oder Gastronomen in der Stadt in Kontakt zu treten. Artikel können bestellt, ein Tisch im Restaurant reserviert oder ein Friseurtermin vereinbart werden.

Was ändert sich beim Ratinger Einkaufsgutschein „Dumeklemmer Card?“ Die Karte ist ab sofort bis zu einem Betrag von 200 Euro aufladbar. Beim Kauf der Gutscheinkarte bekommt der Kunde einen passenden Geschenkumschlag dazu. Ausgewählt werden kann aus vier unterschiedlichen Motiven. Der Gutschein kann dann als Zahlungsmittel in verschiedenen Geschäften in Ratingen eingelöst werden. Der Einkaufsgutschein kann als klassische Gutscheinkarte oder als QR in der Ratingen App genutzt werden. Eine Liste der teilnehmenden Händler findet sich in der App selbst oder auf der neu gestalteten Internetseite www.ratingen-entdecken.de.