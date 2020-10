Fußball, Bezirksliga : 04/19 II und SSVg dürfen jubeln

Ratingen/Heiligenhaus In der Fußball-Bezirksliga gewinnt die Ratinger Reserve das Spitzenspiel gegen Sparta Bilk mit 1:0. Die Heiligenhauser setzen sich mit einem 3:0 bei Schlusslicht Marathon Remscheid im Mittelfeld der parallelen Gruppe fest.

Auch gegen den Tabellenführer Sparta Bilk hielt die Erfolgsserie von Ratingen 04/19 II: Das Team von Trainer Peter Köppen bezwang die Bilker in einer gutklassigen Bezirksliga-Partie verdient mit 1:0 (0:0). Für die Ratinger war es im siebten Spiel der sechste Sieg in Folge. Damit hat sich die Köppen-Truppe auf Rang zwei mit 18 Punkten verbessert. Spitzenreiter Bilk bleibt vorne mit 19 Punkten, hat allerdings auch ein Spiel mehr.

In der ersten Hälfte war es eine Partie auf Augenhöhe. Die Ratinger Taktik – hinten sicher stehen und vorne mit Kontern die Bilker ärgern – ging voll auf. So ließ die beste Abwehr der Liga vor der Pause nur eine Chance zu, während Ratingen gleich drei hatte. Nach dem Wechsel schien die Führung der Ratinger nur eine Frage der Zeit zu sein. Zwei sehr gute Chancen blieben ungenutzt. Dann aber nahm sich Ricky Schulze ein Herz und traf aus 16 Metern zum 1:0.

Nun wachten die Gäste auf, die sich eine Feldüberlegenheit erspielten, ohne jedoch torgefährlich zu werden. Dramatisch wurde es in der siebenminütigen Nachspielzeit. In dieser Phase zeigte Marius Gerhardt, was für ein hervorragender Keeper er ist. So wehrte er zwei Kopfbälle ab, die unhaltbar schienen. Somit avancierte der 25-Jährige zum Matchwinner.