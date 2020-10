Mit Kopftuch zur Prüfung : Vor Deutschtest: Prüfer kontrollieren Kopftuchträgerinnen

(abin) Julia Wartner, Leiterin der Familienbildung bei der Awo Kreis Mettmann: Tatsächlich gibt es hin und wieder Schummelversuche in den Kursen (so seien auch Kopfhörer unter dem Kopftuch schon vorgekommen), deshalb werde kontrolliert.

Hanan Alkhaznawi ist verärgert. Sie nahm vor einigen Wochen an einer Deutschprüfung der Awo im Kreis Mettmann teil. Bevor es aber an den Test ging, wurden die Schüler kontrolliert. „Es wurden aber nur drei Frauen kontrolliert. Alle drei trugen ein Kopftuch“, erklärt Hanan Alkhaznawi. Für sie bedeutet dies, dass die Prüfer davon ausgegangen sind, nur eine dieser drei Frauen sei verdächtig. „Mit einer Kontrolle hatten meine Bekannten und ich kein Problem, wohl aber damit, dass nur wir drei kontrolliert worden sind“, so Alkhaznawi.

Julia Wartner, Leiterin der Familienbildung bei der Awo Kreis Mettmann, will den Vorwurf so nicht stehen lassen. Tatsächlich gibt es hin und wieder Schummelversuche in den Kursen (so seien auch Kopfhörer unter dem Kopftuch schon vorgekommen), deshalb werde kontrolliert. Aber keineswegs willkürlich: „Wir haben genaue Vorgaben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“, so Wartner. So müssen die Schüler vor der Prüfung ihre Mobiltelefone und Smartwatches abgeben. Diese werden für die Dauer der Prüfung eingeschlossen. Auch Zeiten der Pausen und Toilettengänge werden dokumentiert.