Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Corona-Todesfälle erreicht die 100-Marke

Kreis Mettmann Vier Todesfälle nach Corona-Infektionen meldet der Kreis Mettmann für Mittwoch. Damit haben 100 Frauen und Männer bislang eine CoVid19-Erkrankung nicht überlebt.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 624 Infizierte, das sind 48 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 40 (-1; 3 Neuerkrankungen), in Haan 37 (unverändert; 6 Neuererkrankungen), in Heiligenhaus 32 (+2; 6 Neuerkrankungen), in Hilden 86 (+3; 10 Neuerkrankungen), in Langenfeld 58 (+7; 8 Neuerkrankungen), in Mettmann 66 (+12; 14 Neuerkrankungen), in Monheim 62 (+5; 7 Neuerkrankungen), in Ratingen 92 (+7; 19 Neuerkrankungen), in Velbert 111 (+8; 16 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 40 (+5; 7 Neuerkrankungen).