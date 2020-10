Penny in Lintorf öffnet : Neuer Discounter öffnet in Lintorf

Ratingen Das lange Warten hat ein Ende. In den Geschäftsräumen des ehemaligen Nettomarktes herrscht wieder Verkaufstreiben. Nach drei Jahren Leerstand ist auf dem Konrad-Adenauer-Platz Penny eingezogen.

Im Frühjahr konnte mit den Umbauarbeiten des Ladenlokals begonnen werden. Die Verantwortlichen von Penny hätten gerne schon früher damit begonnen. Schon kurz nach Schließung des alten Marktes hatten sie Interesse bekundet. Ihre Umbaupläne stießen jedoch auf Widerstand bei einigen Mitgliedern in der Eigentümergemeinschaft am Konrad-Adenauer-Platz. Diese Differenzen konnten schließlich beseitigt werden und nun erstrahlt am Lintorfer Ortseingang ein neues modernes Geschäftslokal.

Auch im Innenbereich hat sich im Vergleich zum alten Markt einiges getan. Stolz zeigen Bezirksleiter André Stobbe und Marktleiterin Janina Nehmke die frisch eingeräumten Regale. In dem 750 Quadratmeter großen Markt wurde mit als einer der ersten Märkte in Deutschland das sogenannte „Markthallen-Konzept“ umgesetzt. „Die klassische Querregalierung wurde durch Regalbuchten ersetzt. Dadurch können sich die Kunden in diesen thematisch zusammengestellten Nischen, die einem Marktplatz gleichen, viel schneller einen Überblick über das jeweilige Sortiment machen. Auch die Kundenführung kann durch dieses Konzept weiter optimieren werden, sodass zum Beispiel Kunden, die es eilig haben, in der Mitte des Marktes in Richtung der Kassen abkürzen können“, erklärte Stobbe.