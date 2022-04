Angebot für Ukrainer : Kreis bietet Erstuntersuchung für Geflüchtete an

Ratingen/Kreis Mettmann Die neue Einrichtung befindet sich neben dem Kreishaus in Mettmann. Dort werden auf Wunsch auch direkt Corona-Schutzimpfungen durchgeführt.

Das Kreisgesundheitsamt hat deshalb in Mettmann in einem Nebengebäude des Kreishauses eine Erstuntersuchungsstelle eingerichtet, in der ukrainische Geflüchtete sich einem ersten Gesundheitscheck unterziehen können. Besteht ein Behandlungsbedarf, werden die Betroffenen entsprechend beraten und unmittelbar an eine passende Arztpraxis vermittelt.