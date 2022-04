Leichtathletik in der Pandemie : TuS 08 meistert ersten Lauf in Präsenz

TuS 08 meistert ersten Lauf in Präsenz

Leichtathletik in der Pandemie

Der Start des Lintorfer Citylaufs über zehn Kilometer an der Speestraße. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Der Lintorfer Citylauf war der erste, der in der Pandemie wieder real auf Ratinger Stadtgebiet stattfinden konnte. Rund 300 Aktive sorgten für eine gute Teilnehmerzahl. Bei den Frauen gab es einen neuen Zehn-Kilometer-Rekord.

Bei fast durchgehendem Sonnenschein und somit perfekten Laufbedingungen hat der TuS 08 Lintorf die 13. Auflage des Citylaufs ausrichten können – und damit die erste Laufveranstaltung auf Ratinger Stadtgebiet, die seit der Pandemie wieder in Präsenzform stattfinden konnte. Das Orgateam des TuS 08 um Hagen Schink und Tim Matzaitis musste die gerade erst gelockerten Corona-Auflagen kurzfristig umsetzen und hat für alle Beteiligten ein akzeptables Veranstaltungskonzept erstellt und erfolgreich umgesetzt.

Die beiden stärksten Teams stellten das Ayyo Team Essen und der TuS Breitscheid, dicht gefolgt vom ASV Duisburg , und dem, mit dem TuS 08 kooperierenden, Triathlon Team Ratingen . Auch die Läufer aus den Reihen der Leichtathletikabteilung des TuS 08 waren zahlreich vertreten und sicherten sich mehrere Plätze auf dem Siegerpodest. Das Veranstaltungskonzept sah die beiden teilnehmerstärksten Läufe der vergangenen Jahre, also über fünf und zehn Kilometer, vor. Sehr erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl von fast 300 Läufern. Verglichen mit den Zahlen aus dem sehr starken Jahr 2019 konnten damit fast 75 Prozent der Anmeldezahlen erreicht werden.

Leider musste das Rahmenprogramm, welches normalerweise am Rande des Citylaufes stattfindet, aufgrund der Pandemiebedingungen deutlich abgespeckt werden. Die Stimmung war dennoch hervorragend, und die Teilnehmer wurden in gewohnter Form von den Zuschauern und den zahlreichen Streckenposten, die dank der Unterstützung von „Kathis und Mannis Imbiss“ mit gut gefüllten Verpflegungspaketen versorgt wurden, an der Laufstrecke angefeuert.