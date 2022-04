Ratingen macht mit : Aktion Stadtradeln startet am 8. Mai

Aktion Stadtradeln startet am 8. Mai

Ratingen Die Anmeldungen laufen. Zum Auftakt wird es in Ratingen eine gemeinsame Tour zum Frühlingsfest nach Heiligenhaus geben. Der ADFC hat weitere Touren vorbereitet.

Zusammen mit allen zehn Städten im Kreis Mettmann nimmt die Stadt Ratingen wieder an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Es handelt sich um eine deutschlandweite Kampagne des Klima-Bündnis, dem weltweit größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz .

Alle Bürger werden während der dreiwöchigen Kampagne aufgefordert, kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen. Jeder Stadtradler kann ein Team neu gründen oder in ein bestehendes Team eintreten.

Neben den Bestplatzierten wird in beiden Kategorien jeweils die beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet.

Das Klima-Bündnis zeichnet als kommunales Netzwerk nach Abschluss des Stadtradelns anhand der Einwohnerzahl in fünf Größenklassen in zwei Kategorien aus.

Wann findet das Stadtradeln statt? Die Aktion Stadtradeln findet vom 8. bis 28. Mai kreisweit statt. Im Anschluss gibt es einen Nachtragszeitraum vom 29. Mai bis 4. Juni in dem geradelte Kilometer noch nachgetragen werden können.

Wer kann beim Stadtradeln für Ratingen mitmachen? Alle, die in Ratingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Pedelecs und E-Bikes können auch am Stadtradeln teilnehmen.

Welche Ziele hat die Kampagne Stadtradeln? Privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen für mehr Klimaschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren haben!

Wer nimmt an der Aktion teil? Die Stadt Ratingen wird dieses Jahr erneut mit einem Team vertreten sein. Auch die evangelische Kirchengemeinde Ratingen geht mit einem Team an den Start.

Gibt es eine Auftaktveranstaltung? Die Stadt Ratingen führt zum Auftakt von Stadtradeln eine gemütliche Tour (Länge ca. 15 Kilometer) nach Heiligenhaus zum Frühlingsfest durch. Startpunkt ist der Rathausvorplatz am 8. Mai um 11 Uhr. Eine weitere Tour „Rund um Ratingen“ (Länge ca. 50 Kilometer) wird zum Auftakt durch den ADFC Ratingen durchgeführt, Treffpunkt ist ebenfalls der Rathausvorplatz um 10 Uhr. Zudem bietet der ADFC Ratingen im Aktionszeitraum zahlreiche Fahrten an. Suche | ADFC Veranstaltungsportal.