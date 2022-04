Kulturtipps für Ratingen : Zur blauen Stunde durch die Sonderausstellung

Das Kulturprogramm in Ratingen hat derzeit wieder einiges zu bieten und nachzuholen. Wir haben drei unterschiedliche Angebote ausgewählt, die im April in Ratingen auf dem Programm stehen.

Ratingen (jün) Tragödchen Für Donnerstag, 14. April, lädt die Ratinger Kleinkunstbühne zu ihrem traditionellen Ostertragödchen ein. Es soll nicht alles an dieser Stelle verraten werden, nur so viel vorweg: Der Osterhase hat den Blues. Denn die Tragödchen-Band präsentiert zusammen mit dem international tourenden Duo Black Patti ab 20 Uhr den Blues. Für den literarischen Teil sorgen mit gar nicht tragischen Texten der Schauspieler Rolf Berg und Tragödchendirektor Bernhard Schultz.

Black Patti – das sind Peter Crow C. (Gitarre, Gesang und Mundharmonika) und Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer (Gitarre, Gesang und Mandoline). Seit über zehn Jahren sind die zwei Blues & Roots Musiker auf internationalen Bühnen und Festivals gemeinsam unterwegs. Zweistimmig, handgemacht und unzensiert, erzählt das mehrfach prämierte Duo in seinen Songs Geschichten, die das Leben schreibt.

Und auch das Tragödchen Ensemble musiziert in voller Besetzung mit: Charlotte Schultz, Nicola Hausmann und Marcel Planz an den Gesangsmikrophonen, Stephan Neikes (vorläufiger Musikdirektor), Olaf Buttler (Bassdirektor) und die Seele der Band, Jody Martin am Schlagwerk.

Atlanta , Georgia, 1948: Miss Daisy ist eine 72-jährige pensionierte Schullehrerin. Nachdem sie eines Tages mit ihrem Auto einen Unfall verursacht hat, kauft Sohn Boolie ihr einen neuen Wagen und engagiert vorsichtshalber den Farbigen Hoke Coleburn als Chauffeur. Hoke, mit seinen 60 Jahren selbst nicht mehr der Jüngste, ist ein ruhiger, lebenskluger Mann und somit der ideale Gegenpart zur egozentrischen Miss Daisy, die sich hartnäckig weigert, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Mit Ausdauer und unbeeindruckt von mancher unfreundlichen Bemerkung der alten Dame, schafft es Hoke schließlich, dass Miss Daisy in den Wagen einsteigt, und allmählich entsteht während der gemeinsamen Ausfahrten zwischen dem ungleichen Paar eine respektvolle Sympathie.

Die Blue Hour Führung am Donnerstag, 21. April, um 19 Uhr durch die Sonderausstellung im Industriemuseum Cromford folgt den Spuren tierischer Materialien in der Mode der letzten 250 Jahre und veranschaulicht die Konfrontation von Mensch und Tier anhand von spektakulären Objekten aus der museumseigenen Textilsammlung, Tierpräparaten, Bildern und Filmen. An interaktiven Stationen und anhand von zeitgenössischen Exponaten können die Besucher zudem ihr Gespür für tierische Materialien in aktueller Kleidung testen.