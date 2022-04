Oberschlesisches Landesmuseum : Zum Ostermarkt gab‘s Tänze aus Siebenbürgen

Die Siebenbürgener Jugendtanzgruppe Herten tanzte in Trachten vor dem Museum. Foto: Achim Blazy (abz)

Das Oberschlesische Landesmuseum Hösel hatte zum traditionellen Ostermarkt in die Räume an der Bahnhofstraße in Hösel eingeladen.

Dort zeigten verschiedene Aussteller kunstvoll verzierte Eier und anderes Kunsthandwerk. Die Besucher konnten schlesische Spezialitäten probieren und sich zudem die aktuellen Ausstellungen im Museum anschauen, wo es unter anderem auch um Bräuche geht.