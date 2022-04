Katholische Tradition : Buß- und Schweigegang der Männer führte durch die Stadt

Das Motto, unter dem sich der Bußgang der Männer in diesem Jahr bewegte, war kein leichtes: „Dunkle Vergangenheit und Gegenwart sichtbar machen“ – gilt es doch grundsätzlich für Gedanken der Zeit und des Christentums.

Der Buß- und Schweigegang der Männer fan am Passionssonntag. Er setzte sich in St. Josef in Eckamp in Bewegung und zog von dort in Richtung St. Peter und Paul. Der Bußgang hat seinen Ursprung im Jahr 1931 in Köln. In der Zeitenwende zum Nationalsozialismus und während der Nazizeit bekannten sich Tausende katholischer Männer zu ihrem Glauben.